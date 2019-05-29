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"Челси" выиграл Лигу Европы, разгромив в финале "Арсенал"

Среда, 29 мая 2019, 23:53

"Челси" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2018/2019, разгромив в финале турнира со счетом 4:1 еще один английский клуб - лондонский "Арсенал".

Поединок прошел в Баку в среду, 29 мая.

Первый тайм этого матча нельзя назвать зрелищным, при достаточно медленном темпе игры и без особой активности в атаке обеих команд. В конце тайма хороший момент открыть счет был в Оливье Жиру, но его удар отразил Петер Чех. При равной игре в стартовые 45-ть минут заключительный тайм был уже за "синими".

На 49-й минуте Жиру таки пробил ворота "Арсенала", забив в падении ударом головой - 1:0. На 61-й минуте "Челси" удваивает счет в поединке: на этот раз ударом в одно касание отличился Педро - 2:0.

Через четыре минуты судья назначает пенальти за фол на Жиру в штрафной. С 11-ти метров Эден Азар легко переиграл Чеха - 3:0.

На 70-й минуте интрига в матче несколько возобновилась после удара из-за пределов штрафной Алекса Ивоби, который пробил в угол ворот "Челси" - 3:1. Но все надежды "Арсенала" были утрачены уже через две минуты. После быстрой атаки "Челси" Жиру в штрафной оотдал на Азара и последний ударом в нижний угол ворот делает счет 4:1.

За время, которое осталось до окончания матча, шансы на более хоккейный счет были у обеих команд, но "Челси" своего превосходства уже не потерял, выиграв Лигу Европы.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футболспорт
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