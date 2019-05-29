"Челси" выиграл Лигу Европы, разгромив в финале "Арсенал"

1122 просмотра
Среда, 29 мая 2019, 23:53

"Челси" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2018/2019, разгромив в финале турнира со счетом 4:1 еще один английский клуб - лондонский "Арсенал".

Поединок прошел в Баку в среду, 29 мая.

Первый тайм этого матча нельзя назвать зрелищным, при достаточно медленном темпе игры и без особой активности в атаке обеих команд. В конце тайма хороший момент открыть счет был в Оливье Жиру, но его удар отразил Петер Чех. При равной игре в стартовые 45-ть минут заключительный тайм был уже за "синими".

На 49-й минуте Жиру таки пробил ворота "Арсенала", забив в падении ударом головой - 1:0. На 61-й минуте "Челси" удваивает счет в поединке: на этот раз ударом в одно касание отличился Педро - 2:0.

Через четыре минуты судья назначает пенальти за фол на Жиру в штрафной. С 11-ти метров Эден Азар легко переиграл Чеха - 3:0.

На 70-й минуте интрига в матче несколько возобновилась после удара из-за пределов штрафной Алекса Ивоби, который пробил в угол ворот "Челси" - 3:1. Но все надежды "Арсенала" были утрачены уже через две минуты. После быстрой атаки "Челси" Жиру в штрафной оотдал на Азара и последний ударом в нижний угол ворот делает счет 4:1.

За время, которое осталось до окончания матча, шансы на более хоккейный счет были у обеих команд, но "Челси" своего превосходства уже не потерял, выиграв Лигу Европы.

Николай Аврамчук, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: футбол спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Павелко дали еще одну руководящую должность в УЕФА 29 мая 2019, 19:58
Премьер-лига: "Арсенал" оставляет элиту, "Карпаты" и "Черноморец" будут играть плей-офф 29 мая 2019, 19:20
"Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в матче 30 тура Премьер-лиги 22 мая 2019, 21:42
Все новости
Главные новости
Кононенко заявил, что вышел из партии Порошенко
Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте
Зеленский нашел замену руководителю УГО Гелетею
"Слуга народа" набирает кандидатов в депутаты
Все новости
мнение

На нас с детства "программирует" LEGO?

психология

8 советов, как разговаривать с детьми

исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів