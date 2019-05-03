На марші "безсмертного полку" в Києві очікуються 5 тисяч осіб – поліція
У столиці 9 травня пройде марш "безсмертного полку", в якому очікується участь близько 5 тисяч осіб.
Про це повідомив журналістам у п'ятницю в Києві начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, в поліцію столиці надійшла заявка Київської міської організації ветеранів на проведення маршу "безсмертний полк".
"Заявка на участь 5 тисяч осіб, маршрут буде колишнім - від метро Арсенальна до Парку Слави, час також - з 9 до 12", - розповів Крищенко.
Він нагадав, що така акція вже проводилася не раз, і поліція розуміє всі можливі ризики.
Забезпечувати правопорядок під час маршу, за словами Крищенка, буде орієнтовно така ж кількість правоохоронців, як і в минулому році - близько 2 тисяч осіб.
"Ми бачимо з урахуванням політичного процесу в країні, що у однієї частини людей є якісь певні надії, а в іншої – деякі побоювання, що поліція, можливо, буде більш лояльно ставитися до заборонених символів", – зазначив начальник столичної поліції.
"Хочу одних попередити, а інших заспокоїти, що поліція буде виконувати норми закону про декомунізацію. Є символи, які заборонені, і, як і минулого і позаминулого року, поліція буде їх вилучати, складати адміністративні протоколи, вживати профілактичних заходів", – пояснив Крищенко.
Він також закликав патріотично налаштованих громадян надавати поліції допомогу в забезпеченні правопорядку.
При цьому він зазначив: "Ніяких ексцесів ми не очікуємо поки що. Упевнений, що все пройде спокійно, ми зможемо забезпечити цей захід з дотриманням норм законодавства, в тому числі про декомунізацію".
Також Крищенко додав, що поки що це єдина заявка на проведення акцій 9 травня.
Нагадаємо:
- Глава МЗС України Павло Клімкін підтримав пропозицію письменника Андрія Куркова 9 травня вийти на вулиці з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політв’язнів, яких Росія тримає в тюрмах як альтернативу акції "безсмертний полк".
- З 2015 року в Україні відзначається день перемоги над нацизмом 8 травня – в міжнародний День пам’яті та примирення. Ці акції проходять під гаслом "Ніколи знову".
- З 2014 року національним символом пам’яті українців, загиблих у Другій світовій війні, є європейський та традиційний український знак – червоний мак.
- Минулого року в акції "безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб.
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