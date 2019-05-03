Клімкін запропонував український варіант акції "Безсмертний полк"

Глава МЗС України Павло Клімкін відповів на заклик телеканалу "Інтер" провести в Києві акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" аналогічну російській акції "Безсмертний полк".

Свою думку з цього приводу Клімкін виклав у facebook.

"Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - написав він, коментуючи пропозицію письменника Андрія Куркова вийти на вулиці з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політв’язнів, яких Росія тримає в тюрмах.

Телеканал "Інтер", як і в минулі роки, закликає киян пройти 9 травня так званим "маршем пам’яті з фотографією родича – учасника Великої Вітчизняної війни".

Нагадуємо: