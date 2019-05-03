Клімкін запропонував український варіант акції "Безсмертний полк"

30852 перегляди
П'ятниця, 3 травня 2019, 04:44

Глава МЗС України Павло Клімкін відповів на заклик телеканалу "Інтер" провести в Києві  акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" аналогічну російській акції "Безсмертний полк".

Свою думку з цього приводу Клімкін виклав у facebook.

"Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - написав він, коментуючи пропозицію письменника Андрія Куркова вийти на вулиці з портретами  загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політв’язнів, яких Росія тримає в тюрмах.

Телеканал "Інтер", як і в минулі роки, закликає киян пройти 9 травня так званим "маршем пам’яті з фотографією родича – учасника Великої Вітчизняної війни".

Нагадуємо:

  • Риторика святкових концертів "Інтера", присвячених 9-му травня, в останні роки йде у розріз із офіційною позицією української влади.
  • З 2015 року в Україні відзначається день перемоги над нацизмом 8 травня – в міжнародний День пам’яті та примирення. Ці акції проходять під гаслом "Ніколи знову".

  • З 2014 року національним символом пам’яті українців, загиблих у Другій світовій війні, є європейський та традиційний український знак – червоний мак.

  • Минулого року в акції "Безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб.
  • Загалом в Україні 9 травня 2018 року майже 30 осіб було затримано за різні правопорушення, у тому числі за пропаганду тоталітарного режиму – носіння "георгіївської стрічки", символіку комуністичної партії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: 9 травня Клімкін Інтер акції пропаганда
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Добкін розповів, що з гордістю вдягнув "георгіївську стрічку" в Берліні 10 травня 2018, 19:27
"Інтер" каже, що їхній концерт мав найбільші рейтинги на 9 травня 10 травня 2018, 13:43
Україна висловила протест Греції через інцидент з членом "Новоросії" 9 травня 10 травня 2018, 10:32
Усі новини
Головні новини
Під Києвом пограбували будинок нардепа: вкрадено велику суму – ЗМІ
Клімкін запропонував український варіант акції "Безсмертний полк"
Коболєв: Москва почала переговори про транзит газу через Україну
Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа
Усі новини
здоров'я

Чи потрібно "виганяти шлаки": очищення організму і детокс-дієти

Instagram дня

Хроніки Голокосту в "історіях" від 13-річної дівчинки

психологія

23 кроки до щастя