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Клімкін запропонував український варіант акції "Безсмертний полк"

П'ятниця, 3 травня 2019, 04:44
Клімкін запропонував український варіант акції Безсмертний полк

Глава МЗС України Павло Клімкін відповів на заклик телеканалу "Інтер" провести в Києві  акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" аналогічну російській акції "Безсмертний полк".

Свою думку з цього приводу Клімкін виклав у facebook.

"Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - написав він, коментуючи пропозицію письменника Андрія Куркова вийти на вулиці з портретами  загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політв’язнів, яких Росія тримає в тюрмах.

Телеканал "Інтер", як і в минулі роки, закликає киян пройти 9 травня так званим "маршем пам’яті з фотографією родича – учасника Великої Вітчизняної війни".

Нагадуємо:

  • Риторика святкових концертів "Інтера", присвячених 9-му травня, в останні роки йде у розріз із офіційною позицією української влади.
  • З 2015 року в Україні відзначається день перемоги над нацизмом 8 травня – в міжнародний День пам’яті та примирення. Ці акції проходять під гаслом "Ніколи знову".

  • З 2014 року національним символом пам’яті українців, загиблих у Другій світовій війні, є європейський та традиційний український знак – червоний мак.

  • Минулого року в акції "Безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб.
  • Загалом в Україні 9 травня 2018 року майже 30 осіб було затримано за різні правопорушення, у тому числі за пропаганду тоталітарного режиму – носіння "георгіївської стрічки", символіку комуністичної партії.

"Українська правда" в Threads

Теми: 9 травняКлімкінІнтеракціїпропаганда
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