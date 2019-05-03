Трамп з Путіним обговорили розслідування про втручання РФ у вибори США
Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін обговорили по телефону розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори 2016 року.
Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "ТАСС".
За її словами, сторони обговорили публікацію підсумків розслідування Роберта Мюллера, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, заключення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.
Речниця заявила, що розмова була "у позитивній формі".
У Кремлі підтвердили факт бесіди.
"Розмова Трампа і Путіна тривала майже півтори години", - розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
Він не повідомив подробиць розмови.
"Повідомлення (прес-служби Кремля про деталі розмови) буде пізніше", - сказав він.
Нагадаємо:
- 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
- Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
- Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США, заснованих на його розслідуванні російського втручання у вибори, про те, що Трамп не перешкоджав правосуддю.