Трамп з Путіним обговорили розслідування про втручання РФ у вибори США

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П'ятниця, 3 травня 2019, 19:13

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін обговорили по телефону розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори 2016 року.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "ТАСС".

За її словами, сторони обговорили публікацію підсумків розслідування Роберта Мюллера, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, заключення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.

Речниця заявила, що розмова була "у позитивній формі".

У Кремлі підтвердили факт бесіди.

"Розмова Трампа і Путіна тривала майже півтори години", - розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він не повідомив подробиць розмови.

"Повідомлення (прес-служби Кремля про деталі розмови) буде пізніше", - сказав він.

Нагадаємо:

  • 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
  • Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США, заснованих на його розслідуванні російського втручання у вибори, про те, що Трамп не перешкоджав правосуддю.

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Теми: Трамп Путін
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