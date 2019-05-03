Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп з Путіним обговорили розслідування про втручання РФ у вибори США

П'ятниця, 3 травня 2019, 19:13
Трамп з Путіним обговорили розслідування про втручання РФ у вибори США

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін обговорили по телефону розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори 2016 року.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "ТАСС".

За її словами, сторони обговорили публікацію підсумків розслідування Роберта Мюллера, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, заключення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.

Речниця заявила, що розмова була "у позитивній формі".

У Кремлі підтвердили факт бесіди.

"Розмова Трампа і Путіна тривала майже півтори години", - розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він не повідомив подробиць розмови.

"Повідомлення (прес-служби Кремля про деталі розмови) буде пізніше", - сказав він.

Нагадаємо:

  • 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
  • Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США, заснованих на його розслідуванні російського втручання у вибори, про те, що Трамп не перешкоджав правосуддю.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: