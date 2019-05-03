Трамп з Путіним обговорили розслідування про втручання РФ у вибори США

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін обговорили по телефону розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори 2016 року.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "ТАСС".

За її словами, сторони обговорили публікацію підсумків розслідування Роберта Мюллера, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, заключення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.

Речниця заявила, що розмова була "у позитивній формі".

У Кремлі підтвердили факт бесіди.

"Розмова Трампа і Путіна тривала майже півтори години", - розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він не повідомив подробиць розмови.

"Повідомлення (прес-служби Кремля про деталі розмови) буде пізніше", - сказав він.

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