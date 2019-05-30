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Вибори в Раду: "Самопоміч" відібрала дві третини людей до списку

Четвер, 30 травня 2019, 01:48
Вибори в Раду: Самопоміч відібрала дві третини людей до списку

Партія "Самопоміч" оприлюднила рейтинг кандидатів у народні депутати серед лідерів областей та рейтинг чинних нардепів, які стануть основою для фінального виборчого списку партії.

Про це 29 травня повідомила прес-служба полтсили.

Зазначається, що рейтинг лідерів областей сформували "шляхом таємного голосування".

Переможцями голосування за макрорегіонами, які увійдуть у першу п'ятірку робочого списку лідерів партії в регіонах, стали:

Віталій ФИДРИН, Тернопільська область, регіон Захід

Вячеслав КУЩИНСЬКИЙ, Полтавська область, регіон Схід

Андрій ДМИТРІЄВ, Херсонська область, регіон Південь

Руслан ХОМИЧ, Волинська область

Ольга БАБІЙ, Київська область

Робочий список чинних народних депутатів фракції "Самопоміч" у Верховній Раді сформували наступним чином:

Олег Березюк

Оксана Сироїд

Олег Лаврик

Роман Семенуха

Тетяна Острікова

Любомир Зубач

Тарас Пастух

Руслан Сидорович

Ірина Сисоєнко

Анна Романова

Ігор Діденко

Павло Костенко

Сергій Кіраль

У "Самопомочі" заявили, що загальний виборчий список формуватиметься із трьох робочих списків: списку чинних народних депутатів, лідерів партії в регіонах та списку громадських думок та експертного середовища.

"Загальний виборчий список партія виставить на публічне обговорення та передасть для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку - це будуть нові обличчя для українського парламенту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Раніше лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що готовий іти на вибори до парламенту й боротися за місце прем'єр-міністра.

"Українська правда" у Threads

Теми: Самопомічвибори
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