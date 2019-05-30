Выборы в Раду: "Самопомич" отобрала две трети людей в список

Партия "Самопомич" обнародовала рейтинг кандидатов в народные депутаты среди лидеров областей и рейтинг действующих нардепов, которые станут основой для финального избирательного списка партии.

Об этом 29 мая сообщила пресс-служба полтсилы.

Отмечается, что рейтинг лидеров областей сформировали "путем тайного голосования".

Победителями голосования по макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах, стали:

Виталий ФИДРИН, Тернопольская область, регион Запад

Вячеслав Кущинский, Полтавская область, регион Восток

Андрей ДМИТРИЕВ, Херсонская область, регион Юг

Руслан ФОМА, Волынская область

Ольга Бабий, Киевская область

Рабочий список действующих народных депутатов фракции "Самопомич" в Верховной Раде сформировали следующим образом:

Олег Березюк

Оксана Сыроед

Олег Лаврик

Роман Семенуха

Татьяна Острикова

Любомир Зубач

Тарас Пастух

Руслан Сидорович

Ирина Сисоенко

Анна Романова

Игорь Диденко

Павел Костенко

Сергей Кираль

В "Самопомочи" заявили, что общий избирательный список будет формироваться из трех рабочих списков: список действующих народных депутатов, лидеров партии в регионах и список общественных мнений и экспертной среды.

"Общий избирательный список партия выставит на публичное обсуждение и передаст для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка - это будут новые лица для украинского парламента", - говорится в сообщении.

Напомним: