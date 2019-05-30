На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув

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Четвер, 30 травня 2019, 07:49

У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

"У результаті авіаційної катастрофи за попередньою інформацією загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області)", - йдеться у повідомленні.

Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області, причини катастрофи з'ясовуються.

Зазначається, що на місці падіння працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також виїхала комісія від Міноборони, Генштабу та Командування Сухопутних військ ЗСУ, проводяться слідчо-оперативні дії.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський.

Українська правда

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Теми: Рівненська область Збройні сили авіа катастрофи жертви


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