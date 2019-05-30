На Ровенщине упал вертолет Сухопутных войск, экипаж погиб

В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области, причины катастрофы выясняются.

Отмечается, что на месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, также выехала комиссия от Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВСУ, проводятся следственно-оперативные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.