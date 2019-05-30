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На Ровенщине упал вертолет Сухопутных войск, экипаж погиб

Четверг, 30 мая 2019, 07:49
На Ровенщине упал вертолет Сухопутных войск, экипаж погиб

В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области, причины катастрофы выясняются.

Отмечается, что на месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, также выехала комиссия от Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВСУ, проводятся следственно-оперативные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

Украинская правда

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Темы: Ровенская областьВооруженные силыавиакатастрофыжертвы
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