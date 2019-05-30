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Наприкінці весни Україну накриють спека і грози

Четвер, 30 травня 2019, 08:36

У найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, у більшості областей - короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Зазначається, що 30 травня погноується мінлива хмарність. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, місцями Кіровоградській і Одеській областях вдень короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів.

З даними синоптиків, температура у західних областях вдень 16-21° тепла; на решті території вдень 28-33°, у північних, Вінницькій та Одеській областях 24-29° тепла.

 

Повідомляється, що в наступні два дні, 31 травня - 1 червня, утримається мінлива хмарність. В західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, грози (1 червня у більшості західних та північних областей місцями), вдень подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у західних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°.

 

На решті території спекотна погода без опадів, лише в Одеській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях окремі грозові дощі; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°. Вітер північно-західний та північний, 31 травня у східній частині країни південно-східний, 5-10 м/с.

 

Крім того впродовж 2-3 червня синоптики прогнозують спекотну нестійку погоду: короткочасні дощі, грози, лише 2 червня у Приазов'ї та Криму без істотних опадів. Температура вночі 13-19°, в західних областях 9-15°; вдень 23-29°, на півдні та сході країни до 33°.

 
 

Зазначається, що  Києві та Київській області 30 травня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вдень 25-27° тепла; по області - вдень 24-29° тепла

31 травня - 1 червня у Києві очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, вдень 31 травня подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Упродовж 2-3 червня у столиці знову очікуються короткочасні дощ, грози. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°.

Теми: погода
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