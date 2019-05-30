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В конце весны Украину накроют жара и грозы

Четверг, 30 мая 2019, 08:36

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, в большинстве областей - кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что 30 мая погноуеться переменная облачность. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, местами Кировоградской и Одесской областях днем ​​кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и ​​на Закарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

С данным синоптиков, температура в западных областях днем ​​16-21° тепла; на остальной территории днем ​​28-33°, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29° тепла.

 

Сообщается, что в следующие два дня, 31 мая - 1 июня, сохранится переменная облачность. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы (1 июня в большинстве западных и северных областей местами), днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в западных областях ночью 9-14°, днем 19-24°.

 

На остальной территории жаркая погода без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди; температура ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер северо-западный и северный, 31 мая в восточной части страны юго-восточный, 5-10 м/с.

 

Кроме того в течение 2-3 июня синоптики прогнозируют жаркую неустойчивую погоду: кратковременные дожди, грозы, лишь 2 июня во Приазовье и Крыму без существенных осадков. Температура ночью 13-19°, в западных областях 9-15°; днем 23-29°, на юге и востоке страны до 33°.

 
 

Отмечается, что Киеве и Киевской области 30 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в столице днем 25-27° тепла; по области - днем 24-29° тепла

31 мая - 1 июня в Киеве ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м/с. Днем 31 мая местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

В течение 2-3 июня в столице снова ожидаются кратковременные грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Темы: погода
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