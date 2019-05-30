Зеленський "вивільнив" НАБУ за кордоном, дорікнувши Порошенку

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй, що Національне антикорупційне бюро України може прямо співпрацювати й контактувати з антикорупційними органами інших держав.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський зазначив, що за законом "Про Національне антикорупційне бюро України" та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародної співпраці у розслідуванні кримінальних проваджень.

Тобто Бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

"Проте через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася", – заявляє прес-служба президента.

Зеленський доручив невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року НАБУ центральним органом (разом із Міністерством юстиції та Генеральною прокуратурою) у сфері міжнародно-правової співпраці у кримінальних провадженнях, "надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна"