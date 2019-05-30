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Зеленский "высвободил" НАБУ за рубежом, упрекнув Порошенко

Четверг, 30 мая 2019, 10:57
Зеленский высвободил НАБУ за рубежом, упрекнув Порошенко

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что по закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовному процессуальному кодексу НАБУ наделено полномочиями центрального органа в международном сотрудничестве в расследовании уголовных производств.

То есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", – заявляет пресс-служба президента.

Зеленский поручил безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украины с 25 января 2015 года НАБУ центральным органом (вместе с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, "отправив соответствующие заявления в шесть определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУЗеленский
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