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Більше ніяких прапорщиків: Рада зробила крок до реформи звань в армії

Четвер, 30 травня 2019, 11:13

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону, який передбачає реформу звань в українській армії, щоб звання у ЗСУ відповідали еквіваленту НАТО.

Відповідне рішення 29 травня нардепи підтримали 231 голосами.

Зокрема, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби" під номером 10181 передбачає реформування звань ЗСУ до стандартів НАТО.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко розповіла, що Збройні сили чекають на відповідний закон.

"Зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття ЗСУ взаємосумісності із збройними силами країн членів Альянсу", - заявила Геращенко.

За її словами, у законопроекті пропонується запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

"Зокрема, скасовуються військові звання – прапорщик, старший прапорщик і запроваджуються нові звання – рекрут, штаб-сержант, які відповідають еквівалентній колонці НАТО Code згідно STNAG 2116", - додала вона.

"Мета цього закону – підвищити роль сержантського та старшинського складу ЗСУ у навчанні і вихованні підлеглого особового складу", - сказала нардеп.

Законом також визначаються посадові обов’язки для нових посад в армії, а статут внутрішньої служби ЗСУ доповнюється новими додатками, зокрема, про порядок ведення книги пам’яті.

Відзначимо, що спочатку Рада провалила відповідний проект закону. Спікеру ВР Андрію Парубію довелося повертатися до законопроекту, допоки його не прийняли у першому читанні.

За законопроект голосували за скороченою процедурою.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаЗбройні сили
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