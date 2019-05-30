Больше никаких прапорщиков: Рада сделала шаг к реформе званий в армии

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Четверг, 30 мая 2019, 11:13

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, который предусматривает реформу званий в украинской армии, чтобы звание в ВСУ соответствовали эквиваленту НАТО.

Соответствующее решение 29 мая нардепы поддержали 231 голосами.

В частности, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" под номером 10181 предусматривает реформирование званий ВСУ к стандартам НАТО.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко рассказала, что Вооруженные силы ожидают соответствующий закон.

"Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран НАТО", - заявила Геращенко.

По ее словам, в законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

"В частности, отменяются воинские звания - прапорщик, старший прапорщик и вводятся новые звания - рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STNAG 2116", - добавила она.

"Цель этого закона - повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава", - сказала нардеп.

Законом также определяются должностные обязанности для новых должностей в армии, а устав внутренней службы ВСУ дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения книги памяти.

Отметим, что изначально Рада провалила соответствующий проект закона. Спикеру ВР Андрею Парубию пришлось возвращаться к законопроекту, пока его не приняли в первом чтении.

За законопроект голосовали по сокращенной процедуре.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Рада Вооруженные силы


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