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Теплохід, який затонув у Будапешті з туристами, збудували 70 років тому в Херсоні

Четвер, 30 травня 2019, 12:07

Прогулянковий теплохід "Русалка", який затонув в середу ввечері в Будапешті після зіткнення з круїзним лайнером, був побудований 70 років тому Херсонською суднобудівної компанією.

Про це повідомляє hvg.hu.

Згідно Судового реєстру, "Русалка" була моторним пасажирським судном проекту 544 ("Москвич"), побудованим в 1949 році Херсонською суднобудівної компанією.

 
Прогулянковий теплохід "Русалка"

Його довжина становила 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводився в рух 150-сильним двигуном, і його палуба могла вмістити до 150 осіб. Швидкість судна досягала 19 км/год.

З 1949 по 1992 рік судно використовувалося тільки в Радянському Союзі. У 1992 році він став власністю угорської компанії SZOT Cruises, а в 2003 році був переданий компанії Panorama Deck Kft.

Нагадаємо:

  • Прогулянковий човен "Русалка" затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.
  • На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сім вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.
  • До пошукової операції залучили один з військових кораблів і дайверів угорської армії. Уламки човна лежать на глибині 3-4 метра.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаХерсонаварія
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