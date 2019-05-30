Теплоход, затонувший в Будапеште с туристами, построили 70 лет назад в Херсоне

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Четверг, 30 мая 2019, 12:07

Прогулочный теплоход "Русалка", затонувший в среду вечером в Будапеште после столкновения с круизным лайнером, был построен 70 лет назад Херсонской судостроительной компанией.

Об этом сообщает hvg.hu.

Согласно Судебному реестру, "Русалка" была моторным пассажирским судном проекта 544 ("Москвич"), построенным в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

 
Прогулочный теплоход "Русалка"

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год судно использовалось только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Напомним:

  • Прогулочный катер "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.
  • На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.
  • К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.

Европейская правда

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Темы: Венгрия Херсон авария


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