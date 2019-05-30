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Розвідники морського спецназу провели навчання в Чорному морі

Четвер, 30 травня 2019, 12:23

Генеральний штаб провів на Херсонщині тактико-спеціальні навчання розвідників 73-го морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebooсk-сторінці Генштабу у четвер.

"Відбулися тактико-спеціальні навчання розвідників 73 морський центр спеціального призначення #73МЦСпП на Тендрівській косі. Травень 2019 року", – йдеться у коментарі.

 

Як можна зрозуміти з фотографій, що додаються до повідомлення, в навчаннях було задіяно середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко".

 

Українська правда

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Теми: арміяХерсонська область
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