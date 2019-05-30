Разведчики морского спецназа провели учения в Черном море

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Четверг, 30 мая 2019, 12:23

Генеральный штаб провел на Херсонщине тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующее сообщение появилось на Facebooсk странице Генштаба в четверг.

"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морской центр специального назначения #73МЦСпП на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в комментарии.

 

Как можно понять с фотографий, которые прилагаются к сообщению, в учениях был задействован средний десантный корабль ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко".

 

Украинская правда

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Темы: армия Херсонская область


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