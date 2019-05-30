У Чернівцях шукають бомбу в поліції

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Четвер, 30 травня 2019, 12:30

Правоохоронці у Чернівцях перевіряють повідомлення про замінування будівлі управління патрульної поліції Чернівецької області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, пише "Укрінформ".

"Надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі управління патрульної поліції Чернівецької області по вулиці Заводській", - відзначили правоохоронці.

Повідомляється, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехнічну та кінологічну служби.

Також у патрульній поліції розповіли, що наразі провели евакуацію всіх працівників.

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Теми: поліція Чернівецька область


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