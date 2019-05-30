Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернівцях шукають бомбу в поліції

Четвер, 30 травня 2019, 12:30

Правоохоронці у Чернівцях перевіряють повідомлення про замінування будівлі управління патрульної поліції Чернівецької області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, пише "Укрінформ".

"Надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі управління патрульної поліції Чернівецької області по вулиці Заводській", - відзначили правоохоронці.

Повідомляється, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехнічну та кінологічну служби.

Також у патрульній поліції розповіли, що наразі провели евакуацію всіх працівників.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
Усі новини...
Реклама: