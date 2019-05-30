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В Черновцах ищут бомбу в полиции

Четверг, 30 мая 2019, 12:30

Правоохранители в Черновцах проверяют сообщение о минировании здания управления патрульной полиции Черновицкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, пишет "Укринформ".

"Поступило сообщение о заминировании админздания управления патрульной полиции Черновицкой области по улице Заводской", - отметили правоохранители.

Сообщается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехническую и кинологической службы.

Также в патрульной полиции рассказали, что провели эвакуацию всех работников.

Темы: полицияЧерновицкая область
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