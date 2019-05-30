Під Києвом пограбували три церкви

Три церкви пограбували за минулу добу у Київській області.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Зокрема, невідомі викрали ікону Божої матері зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району.

А в селищі Калита Броварського району з місцевої церкви викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17 та початком 19 століть.

Третій випадок крадіжки стався у Вишгороді. З місцевої церкви зникло 5 ікон, одна з яких датована кінцем 19, а решта початком 20 століття.

Відзначається, що у всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд, зламавши замки.

Поліція розшукує крадіїв.