Під Києвом пограбували три церкви
Четвер, 30 травня 2019, 12:40
Три церкви пограбували за минулу добу у Київській області.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Зокрема, невідомі викрали ікону Божої матері зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району.
А в селищі Калита Броварського району з місцевої церкви викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17 та початком 19 століть.
Третій випадок крадіжки стався у Вишгороді. З місцевої церкви зникло 5 ікон, одна з яких датована кінцем 19, а решта початком 20 століття.
Відзначається, що у всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд, зламавши замки.
Поліція розшукує крадіїв.
Українська правда