Под Киевом ограбили три церкви

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Четверг, 30 мая 2019, 12:40

Три церкви ограбили за минувшие сутки в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В частности, неизвестные похитили икону Божьей матери из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района.

А в поселке Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, пожертвования в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века. 

 

Третий случай кражи произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло 5 икон, одна из которых датирована концом 19, а остальные началом 20 века.

Отмечается, что во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения, взломав замки. 

 

Полиция разыскивает воров.

Украинская правда

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Темы: полиция Киевская область


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