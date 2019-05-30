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Под Киевом ограбили три церкви

Четверг, 30 мая 2019, 12:40

Три церкви ограбили за минувшие сутки в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В частности, неизвестные похитили икону Божьей матери из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района.

А в поселке Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, пожертвования в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века. 

 

Третий случай кражи произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло 5 икон, одна из которых датирована концом 19, а остальные началом 20 века.

Отмечается, что во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения, взломав замки. 

 

Полиция разыскивает воров.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область
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