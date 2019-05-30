Под Киевом ограбили три церкви
Четверг, 30 мая 2019, 12:40
Три церкви ограбили за минувшие сутки в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В частности, неизвестные похитили икону Божьей матери из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района.
А в поселке Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, пожертвования в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века.
Третий случай кражи произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло 5 икон, одна из которых датирована концом 19, а остальные началом 20 века.
Отмечается, что во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения, взломав замки.
Полиция разыскивает воров.
Украинская правда