Синоптики розповіли, яким буде останній день весни

В Україні в останній день календарної весни, 31 травня, збережеться тепла погода, з короткочасними дощами і грозами в більшості областей, на південному сході буде спекотно й без опадів.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

Так у п'ятницю в більшості західних, північних, центральних регіонів і в Одеській області очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний (на сході - південно-східний), 7-12 м/с.

Температура на Заході країни вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 13-19°, вдень 28-33°, в північних та Вінницькій областях 23-28°.

У Києві в п'ятницю очікується короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 31 травня найвища температура вдень була 33,1° в 1924 році, найнижча вночі 4,2​​° в 1907 році.

В Україні 1 червня в більшості центральних і північних регіонів, а також в Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза; на решті території – без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині, східних регіонах і Дніпропетровській області вночі 15-20°, вдень 28-33°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Києві в суботу місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Станом на 9:00 ранку четверга, 30 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 20-23°, біля Приморського 17°; в Дніпрі біля Києва 20°.