Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики рассказали, каким будет последний день весны

Четверг, 30 мая 2019, 13:45

В Украине в последний день календарной весны, 31 мая, сохранится теплая погода, с кратковременными дождями и грозами в большинстве областей, на юго-востоке будет жарко и без осадков.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

Так в пятницу в большинстве западных, северных, центральных регионов и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный (на востоке - юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура на Западе страны ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-19°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.

В Киеве в пятницу ожидается кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 31 мая самая высокая температура днем была 33,1° в 1924 году, самая низкая ночью 4,2° в 1907 году.

В Украине 1 июня в большинстве центральных и северных регионов, а также в Одесской, Николаевской областях и в Прикарпатье местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза; на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных регионах и Днепропетровской области ночью 15-20°, днем 28-33°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киеве в субботу местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный , 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 утра четверга, 30 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, возле Приморского 17°; в Днепре возле Киева 20°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: