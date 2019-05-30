Синоптики рассказали, каким будет последний день весны

В Украине в последний день календарной весны, 31 мая, сохранится теплая погода, с кратковременными дождями и грозами в большинстве областей, на юго-востоке будет жарко и без осадков.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".



Так в пятницу в большинстве западных, северных, центральных регионов и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный (на востоке - юго-восточный), 7-12 м/с.



Температура на Западе страны ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-19°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.



В Киеве в пятницу ожидается кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 31 мая самая высокая температура днем была 33,1° в 1924 году, самая низкая ночью 4,2° в 1907 году.



В Украине 1 июня в большинстве центральных и северных регионов, а также в Одесской, Николаевской областях и в Прикарпатье местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза; на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура в южной части, восточных регионах и Днепропетровской области ночью 15-20°, днем 28-33°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.



В Киеве в субботу местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный , 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 утра четверга, 30 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, возле Приморского 17°; в Днепре возле Киева 20°.