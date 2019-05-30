Чиновники Нацбанку наживалися на "перевірках" банків – ДБР

Державне бюро розслідувань встановило, що посадовці Національного банку з департаментів фінансового моніторингу й виїзних перевірок банків за хабарі вказували недостовірні дані.

Про це йдеться у двох ухвалах Печерського райсуду Києва від 16 травня щодо кримінального провадження від 5 квітня (№62019000000000450), повідомляє Finbalance.

Згідно з однією з ухвал, бюро встановило, що службові особи Нацбанку, "зловживаючи владою, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, упродовж 2017-2019 рр., діючи в інтересах третіх осіб, здійснюють формальну перевірку походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів".

"Службовими особами Департаменту фінансового моніторингу України НБУ під час здійснення перевірок банківських установ на предмет дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, дотримання валютного законодавства отримується неправомірна вигода від керівників та власників банківських установ за не відображення у повному обсязі наявних порушень законодавства в банківських установах", – повідомило ДБР суду.

Згідно з іншою ухвалою, "службові особи Департаменту виїзних перевірок банків НБУ, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах власників і керівників банківських установ, за грошову винагороду, з метою особистого збагачення не відображають або вносять недостовірні відомості щодо порушень показників економічних нормативів діяльності банків до довідок про інспекційні перевірки банків"..

Також Рахункова палата в 2018 році перевірила стан виконання кошторису адміністративних витрат за 2017 рік НБУ та зобов`язань з перерахування коштів до держбюджету – та встановила "факти неефективного використання коштів у сумі 106 млн грн".

Крім того, з лютого 2019 року дотепер службові особи НБУ чинять дії, спрямовані на "реалізацію кредитного портфелю по заниженій вартості з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями, що спричинить завдання збитків державному бюджету України".

16 травня суд задовольнив клопотання слідчого ДБР та надав доступ до документів НБУ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), у т.ч:

- звітів про інспекційні перевірки Сбербанку, Індустріалбанку, Правекс-Банку, Піреус Банку, банку "Форвард", "Кредит Європа Банк", Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Портал Банку за 01.01.2019-14.05.2019;

- звітів про інспекційні перевірки банківських установ за результатами позапланових перевірок, проведених працівниками НБУ за період з 01.01.2019 по 14.05.2019;

- довідки, акти про виїзні перевірки банківських установ з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, складених працівниками НБУ за минулий рік (01.01.2018-01.01.2019);

- рішення правління НБУ від 07.02.2019 "Про продаж права вимоги за кредитними договорами Нацбанку України, що укладені з працівниками, звільненими працівниками НБУ, та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами" (№118-рш), і матеріалів, що його зумовили;

- доручення керівництва НБУ щодо аналізу шляхів позбавлення від непрофільної функції, в тому числі шляхом продажу кредитного портфелю працівників НБУ через ProZorro.

Також суд надав ДБР доступ до звіту Рахункової палати про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов`язань із переказу коштів до держбюджету за 2017 рік і документів, на підставі яких його склали (рішення №30-2 від 29.11.2018).