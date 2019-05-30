Чиновники Нацбанка наживались на "проверках" банков – ГБР

Государственное бюро расследований установило, что должностные лица Национального банка из департаментов финансового мониторинга и выездных проверок банков за взятки указывали недостоверные данные.

Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая по уголовному производству от 5 апреля (№62019000000000450), сообщает Finbalance.

Согласно одному из постановлений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам".

"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", – сообщило ГБР суду.

Согласно другому постановлению, "должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справок о инспекционные проверки банков"..

Дополняется...