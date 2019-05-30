Чиновники Нацбанка наживались на "проверках" банков – ГБР

Государственное бюро расследований установило, что должностные лица Национального банка из департаментов финансового мониторинга и выездных проверок банков за взятки указывали недостоверные данные.

Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая по уголовному производству от 5 апреля (№62019000000000450), сообщает Finbalance.

Согласно одному из постановлений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам".

"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", – сообщило ГБР суду.

Согласно другому постановлению, "должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справок о инспекционные проверки банков"..

Также Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет – и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

Кроме того, с февраля 2019 года до сих пор должностные лица НБУ совершают действия, направленные на "реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что причинит ущерб государственному бюджету Украины".

16 мая суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил доступ к документам НБУ (с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий), в т.ч:

- отчетов об инспекционных проверках Сбербанка, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка "Форвард", "Кредит Европа Банк", Укрстройинвестбанк, Банк 3/4, Портал Банка за 01.01.2019-14.05.2019;

- отчетов об инспекционных проверках банковских учреждений по результатам внеплановых проверок, проведенных сотрудниками НБУ за период с 01.01.2019 по 14.05.2019;

- справки, акты о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, составленных работниками НБУ за прошлый год (01.01.2018-01.01.2019);

- решение правления НБУ от 07.02.2019 "О продаже права требования по кредитным договорам Нацбанка Украины, заключенным с работниками, уволенными работниками НБУ, и договорами, которые обеспечивают выполнение обязательств по этим кредитным договорам" (№118- рш), и материалы, его обусловившие;

- поручение руководства НБУ об анализе путей избавления от непрофильной функции, в том числе путем продажи кредитного портфеля работников НБУ через ProZorro.

Также суд дал ГБР доступ к отчету Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по переводу средств в госбюджет за 2017 и документов, на основании которых его составили (решение №30-2 от 29.11.2018).