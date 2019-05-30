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Путін мріє стати володарем світу

Четвер, 30 травня 2019, 15:23

Президент Росії Володимир Путін доручив значно збільшити фінансування наукових досліджень в галузі штучного інтелекту, оскільки "монополіст у цій сфері може стати володарем світу". 

Про це він заявив на нараді щодо розвитку технологій в галузі штучного інтелекту, повідомляє ТАСС.

"Якщо хтось зможе забезпечити монополію в сфері штучного інтелекту, то наслідки нам всім зрозумілі – той стане володарем світу", - сказав Путін.

Він пояснив, що штучний інтелект здатний швидко приймати оптимальні рішення на основі аналізу гігантських обсягів інформації, що дає колосальні переваги в якості та результативності.

"Боротьба за технологічне лідерство – перш за все в сфері штучного інтелекту – вже стала полем глобальної конкуренції. Швидкість створення нових продуктів і рішень зростає в геометричній прогресії", - зазначив Путін.

За його словами, що багато країн вже мають свої стратегії розвитку штучного інтелекту.

"І ми, звичайно, повинні забезпечити технологічний суверенітет в сфері штучного інтелекту, це найважливіша умова благополуччя нашого бізнесу і економіки, якості життя громадян Росії, безпеки і обороноздатності держави", - сказав Путін.

Він уточнив, що "потрібні саме універсальні рішення, використання яких дає максимальний ефект, причому в будь-якій галузі".

"Росія повинна стати одним з ключових майданчиків для вирішення найскладніших наукових завдань за участю вчених з усього світу. Необхідно кратно збільшити фінансування досліджень в області штучного інтелекту", - наказав Путін.

Теми: Путінтехнології
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