Путін мріє стати володарем світу

22159 переглядів
Четвер, 30 травня 2019, 15:23

Президент Росії Володимир Путін доручив значно збільшити фінансування наукових досліджень в галузі штучного інтелекту, оскільки "монополіст у цій сфері може стати володарем світу". 

Про це він заявив на нараді щодо розвитку технологій в галузі штучного інтелекту, повідомляє ТАСС.

"Якщо хтось зможе забезпечити монополію в сфері штучного інтелекту, то наслідки нам всім зрозумілі – той стане володарем світу", - сказав Путін.

Він пояснив, що штучний інтелект здатний швидко приймати оптимальні рішення на основі аналізу гігантських обсягів інформації, що дає колосальні переваги в якості та результативності.

"Боротьба за технологічне лідерство – перш за все в сфері штучного інтелекту – вже стала полем глобальної конкуренції. Швидкість створення нових продуктів і рішень зростає в геометричній прогресії", - зазначив Путін.

За його словами, що багато країн вже мають свої стратегії розвитку штучного інтелекту.

"І ми, звичайно, повинні забезпечити технологічний суверенітет в сфері штучного інтелекту, це найважливіша умова благополуччя нашого бізнесу і економіки, якості життя громадян Росії, безпеки і обороноздатності держави", - сказав Путін.

Він уточнив, що "потрібні саме універсальні рішення, використання яких дає максимальний ефект, причому в будь-якій галузі".

"Росія повинна стати одним з ключових майданчиків для вирішення найскладніших наукових завдань за участю вчених з усього світу. Необхідно кратно збільшити фінансування досліджень в області штучного інтелекту", - наказав Путін.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін технології


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Черги і паспортні тури в Росію: як у Донецьку і Луганську роздають російські документи 30 травня 2019, 06:00
Путін і Ко їздять до старця і просили його вплинути на Януковича – ЗМІ 29 травня 2019, 11:29
Заява Медведчука про його плани щодо Донбасу засмутила Кремль – Пєсков 27 травня 2019, 13:15
Усі новини
Головні новини
"Люди померли, а вам погано?": Зеленський встряв у суперечку з журналісткою
Порошенко приєднався до партії "ЄС" і оприлюднив номер партквитка
З'явився проект реставрації Центрального гастронома на Хрещатику
Невдала відставка Гройсмана: як фракції голосували за звільнення прем'єра
Усі новини
здоров'я

Як не перетворити їжу на ворога

психологія

8 ознак того, що шлюб не триватиме довго

Фото

Як виглядають офісні меблі для тих, хто працює з дому