Путин мечтает стать властелином мира

7817 просмотров
Четверг, 30 мая 2019, 15:23

Президент России Владимир Путин поручил значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта, поскольку "монополист в этой сфере может стать властелином мира".

Об этом он заявил на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира", - сказал Путин.

Он пояснил, что искусственный интеллект способен быстро принимать оптимальные решения на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности.

"Борьба за технологическое лидерство – прежде всего в сфере искусственного интеллекта – уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте", - отметил Путин.

По его словам, многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта.

"И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства", - потребовал Путин.

Он уточнил, что "нужны именно универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли".

"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта", - приказал Путин.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин технологии


powered by lun.ua
Материалы по теме
Очереди и паспортные туры в Россию: как в Донецке и Луганске раздают российские документы 30 мая 2019, 06:00
Путин и Ко ездят к старцу и просили повлиять на Януковича – СМИ 29 мая 2019, 11:29
Заявление Медведчука о его планах по Донбассу расстроило Кремль – Песков 27 мая 2019, 13:15
Все новости
Главные новости
Появился проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике
Неудачная отставка Гройсмана: как фракции голосовали за увольнение премьера
В прокуратуре рассказали о версиях катастрофы военного вертолета
Зеленский внес представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака
Все новости
психология

Болезнь трудоголиков и мам: как преодолеть синдром хронической усталости

психология

8 признаков того, что брак не продлится долго

исследование

7% детей в мире имеют пищевую аллергию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів