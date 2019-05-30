Путин мечтает стать властелином мира
Президент России Владимир Путин поручил значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта, поскольку "монополист в этой сфере может стать властелином мира".
Об этом он заявил на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира", - сказал Путин.
Он пояснил, что искусственный интеллект способен быстро принимать оптимальные решения на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности.
"Борьба за технологическое лидерство – прежде всего в сфере искусственного интеллекта – уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте", - отметил Путин.
По его словам, многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта.
"И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства", - потребовал Путин.
Он уточнил, что "нужны именно универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли".
"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта", - приказал Путин.
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