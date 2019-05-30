Канцлером Австрії вперше в історії стала жінка

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Четвер, 30 травня 2019, 16:39

Тимчасовим канцлером Австрії стане очільниця Конституційного суду Австрії 69-річна Брігітте Бірляйн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер на прес-конференції повідомив президент Австрії Александр Ван дер Беллен.

Таким чином вперше в історії країни уряд очолить жінка. Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом, під час яких досягли згоди щодо кандидатури тимчасового канцлера.

 

Ван дер Беллен доручив Бірляйн негайно сформувати перехідний уряд, який діятиме до проведення дострокових виборів у вересні. Наразі дата виборів ще не відома. Представляючи Бірляйн, президент назвав її "розсудливою, далекоглядною і компетентною".

Нагадаємо, відставка попереднього уряду на чолі з Себастіаном Курцом була обумовлена конституцією, оскільки парламент висловив йому недовіру.

Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

Австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч віце-канцлера Австрії з "росіянкою" була інсценована.

Європейська правда

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Теми: Австрія


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