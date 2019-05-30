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Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина

Четверг, 30 мая 2019, 16:39

Временным канцлером Австрии станет руководительница Конституционного суда Австрии 69-летняя Бригитте Бирляйн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг на пресс-конференции сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Таким образом впервые в истории страны правительство возглавит женщина. Ранее в четверг утром руководители австрийских парламентских партий провели переговоры с президентом, во время которых достигли согласия по кандидатуре временного канцлера.

 

Ван дер Беллен поручил Бирляйн немедленно сформировать переходное правительство, которое будет действовать до проведения досрочных выборов в сентябре. Сейчас дата выборов еще не известна. Представляя Бирляйн, президент назвал ее "благоразумной, дальновидной и компетентной".

Напомним, отставка предыдущего правительства во главе с Себастианом Курцом была обусловлена ​​конституцией, поскольку парламент выразил ему недоверие.

Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент в воскресенье Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победу.

Это произошло всего за неделю после обнародования скандального видео, которое заставило вице-канцлера Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео Штрахе встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера Австрии с "россиянкой" была инсценирована.

Европейская правда

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Темы: Австрия
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