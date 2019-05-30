Зеленський та глави МЗС Німеччини і Франції думали, як "оживити" Мінськ

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Четвер, 30 травня 2019, 20:02

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з президентом України Володимир Зеленським зазначив, що сторони думають над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Якраз користуючись такою хорошою можливістю, ми хочемо подумати над тим, як знову "оживити" Мінський процес, щоб досягти мети - встановлення миру на сході, чого дуже чекають люди там", - сказав глава МЗС ФРН на брифінгу біля Будинку з химерами в четвер в Києві.

Маас висловив упевненість, що мир на сході України може бути встановлено в рамках "нормандського формату".

"Ми дійшли згоди, що в "нормандському форматі" в рамках переговорів між Францією, Німеччиною, Росією і Україною ми будемо намагатися виконати Мінські домовленості для того, щоб був все-таки встановлений мир на сході України", - сказав він.

Маас зазначив, що Зеленський назвав досягнення миру на сході України своїм пріоритетом, і "ми його в цьому підтримуємо".

Зеленський зі свого боку відзначив підтримку Німеччиною та Францією "головного пріоритету кожного українця - припинення вогню на Донбасі".

Вони підтримують наші пріоритети, пріоритети моєї команди в різних сферах - це і економічні питання, і питання боротьби з корупцією. І головний пріоритет кожного українця - припинення вогню, припинення війни", - сказав президент журналістам, виходячи з Будинку з химерами.

Нагадаємо, глави МЗС Німеччини та Франції у четвер перебувають з візитом у Києві.

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Теми: Зеленський Німеччина Франція Мінські угоди Донбас


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