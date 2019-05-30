Зеленский и главы МИД Германии и Франции думали, как "оживить" Минск

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Четверг, 30 мая 2019, 20:02

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как снова "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели - установление мира на востоке, чего очень ждут люди там", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве. Маас назвал разговор с Зеленским "очень хорошим", сообщает МИД Германии в Twitter.

Маас выразил уверенность, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

"Мы договорились, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем стараться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины", - сказал он.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Зеленский со своей стороны отметил поддержку Германией и Францией "главного приоритета каждого украинца - прекращение огня на Донбассе".

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах - это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца - прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент журналистам, выходя из Дома с химерами.

Напомним, главы МИД Германии и Франции в четверг находится с визитом в Киеве.

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Темы: Зеленский Германия Франция Минские соглашения Донбасс


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