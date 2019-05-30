Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и главы МИД Германии и Франции думали, как "оживить" Минск

Четверг, 30 мая 2019, 20:02

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как снова "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели - установление мира на востоке, чего очень ждут люди там", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве. Маас назвал разговор с Зеленским "очень хорошим", сообщает МИД Германии в Twitter.

Маас выразил уверенность, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

"Мы договорились, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем стараться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины", - сказал он.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Зеленский со своей стороны отметил поддержку Германией и Францией "главного приоритета каждого украинца - прекращение огня на Донбассе".

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах - это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца - прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент журналистам, выходя из Дома с химерами.

Напомним, главы МИД Германии и Франции в четверг находится с визитом в Киеве.

Темы: ЗеленскийГерманияФранцияМинские соглашенияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: