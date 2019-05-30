Радник Зеленського: у нас багато планів телефонних розмов, включно з Путіним

Заступник глави адміністрації президента України і зовнішньополітичний радник президента Вадим Пристайко не виключає телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"У нас є багато планів щодо телефонних розмов, включаючи, можливо, з Путіним. Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко – ЄП) говорив з президентом Путіним, як ви пам'ятаєте", - сказав він журналістам в четвер у Києві після зустрічі Зеленського з главами МЗС Німеччини та Франції.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з Зеленським зазначив, що сторони думають над тим, як "оживити" Мінський процес. Маас також висловив упевненість, що мир на сході України може бути встановлено в рамках "нормандського формату".

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що на зустрічі обговорювалася підтримка наміру президента України досягнути миру на Донбасі.

У спільній декларації після зустрічі з Зеленським міністри закордонних справ Франції і Німеччини зазначили, що найближчим часом продовжаться дискусії зі сторонами "з метою досягнути умов для проведення саміту глав держав і урядів в "нормандському форматі". Декларація опублікована на сайті МЗС Франції.