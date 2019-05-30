Советник Зеленского: у нас много планов телефонных разговоров, включая с Путиным

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Четверг, 30 мая 2019, 20:33

Заместитель главы администрации президента Украины и внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

У нас есть много планов относительно телефонных разговоров, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко - ЕП) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как "оживить" Минский процесс. Маас также выразил уверенность, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что на встрече обсуждалась поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.

В совместной декларации после встречи с Зеленским министры иностранных дел Франции и Германии отметили, что в ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами "с целью достичь условий для проведения саммита глав государств и правительств в " нормандском формате". Декларация опубликована на сайте МИД Франции.

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Темы: Зеленский Путин


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