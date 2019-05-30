В Одеському аеропорту знайшли "прослушку"

Співробітники обласної прокуратури разом із слідчими оперативних підрозділів Управління Служби безпеки в області розкрили протиправний канал витоку приватної та службової інформації в Одеському аеропорту.

Про це повідомляє прокуратура одеської області у Facebook.

"Як з’ясували правоохоронні відомства, співробітники фірми, які мали забезпечувати програмування та обслуговування техніки, насправді могли "записувати" все внутрішнє службове життя стратегічного об’єкту інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у прокуратурі, "прослушка" працювала в той час, як серед основних завдань, що були поставлені перед підприємством, мав стати захист інформаційних систем та експлуатація камер відеоспостереження.

"За даними слідства фірма організувала тривале спостереження та запис з більш ніж понад 50 пристроїв інформації щодо службових, господарських питань діяльності об’єкту, будівництва нової злітної смуги", - розповідають у відомстві.

Серед них - можливість несанкціонованого доступу до камер спостереження у робочих кабінетах прикордонників, митній зоні, функціонування каси, бухгалтерії, приміщень для особистого догляду, кабінетів співробітників міжнародного аеропорту.

Крім того, зазначається, що представники підприємства мали протиправний доступ до камер залу офіційних делегацій, де перебували офіційні представники України та іноземних держав.

Правоохоронні органи перевіряють дані щодо витоку та торгівлі приватними даними з Одеського аеропорту.

Проводяться обшуки в адміністративних та службових приміщеннях аеропорту, кабінетах підприємства, помешканнях співробітників цієї фірми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації є тяжким злочином, за скоєння якого Закон передбачає до 7 років ув’язнення (ч. 2 ст. 359 КК).