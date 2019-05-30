В Одесском аэропорту нашли "прослушку"

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Четверг, 30 мая 2019, 22:23

Сотрудники областной прокуратуры вместе со следователями оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области в Facebook.

"Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, "прослушка" работала в то время, как среди основных задач, поставленных перед предприятием, должно было стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.

"По данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы", - рассказывают в ведомстве.

Среди них - возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирование кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Кроме того, отмечается, что представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговли частными данными из Одесского аэропорта.

Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств для получения информации является тяжким преступлением, за совершение которого Закон предусматривает до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 359 УК).

Украинская правда

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Темы: Одесса прослушка прокуратура аэропорт


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