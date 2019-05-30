Бригада "Укренерго" потрапила у ДТП, четверо загиблих

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Четвер, 30 травня 2019, 23:03
Поліція Тернопільської області

У Тернопільській області внаслідок ДТП загинули четверо співробітників "Укренерго", ще один перебуває у важкому стані.

Про це повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук у Facebook.

"У нас в компанії сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду. При лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні", - написав Ковальчук.

Він додав, що водій перебуває у важкому стані у лікарні.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.

У поліції Тернопільської області зазначили, що за попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi.

"Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку", - розповіли правоохоронці.

Відомості про подію внесенні аварії в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.

Українська правда

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Теми: ДТП Тернопільська область


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