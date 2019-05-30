Бригада "Укрэнерго" попала в ДТП, четверо погибших

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Четверг, 30 мая 2019, 23:03
Полиция Тернопольской области

В Тернопольской области в результате ДТП погибли четверо сотрудников "Укрэнерго", еще один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук в Facebook.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольской участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие. При лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое наших коллег, четвертый скончался в больнице", - написал Ковальчук.

Он добавил, что водитель находится в тяжелом состоянии в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В полиции Тернопольской области отметили, что по предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi.

"Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 который двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик", - рассказали правоохранители.

Сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 части 3 УК. Продолжается следствие.

Украинская правда

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Темы: ДТП Тернопольская область


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