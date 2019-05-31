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США відмовляються від послуг РФ при здійсненні космічних пусків

П'ятниця, 31 травня 2019, 02:57

Росія буде включена в список країн, чиїми послугами США перестануть користуватися для здійснення комерційних космічних запусків.

Відповідний документ опублікований на сайті Федерального реєстру США із зазначенням, що дана заборона торкнеться всіх запусків після 31 грудня 2022 року, пише DW.

Зокрема, мова йде про засоби виведення супутників на орбіту.

Досі таке обмеження з боку США поширювалося на КНР, КНДР, а також країни, які надають фінансову підтримку тероризму на державному рівні, до яких США відносять Іран, Судан і Сирію.

У той же день на сайті "Роскосмосу" з'явилося повідомлення, в якому рішення Пентагону було названо "спробою позбавити американських виробників можливості працювати з російською ракетно-космічною галуззю".

"Державна корпорація" Роскосмос "засуджує це рішення військового відомства США і вважає його черговим проявом недобросовісної конкуренції Вашингтона на міжнародному ринку космічних послуг", - йдеться в документі.

Нагадаємо:

  • У січні американське космічне агентство (NASA) відклало на невизначений час візит в США керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна який знаходиться під санкціями США за його роль в анексії Криму в 2014 році.

Теми: космосРосіяСША
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