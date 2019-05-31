США отказываются от услуг РФ при совершении космических пусков
Россия будет включена в список стран, чьими услугами США перестанут пользоваться для совершения коммерческих космических пусков.
Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального регистра США с указанием, что данный запрет коснется всех запусков после 31 декабря 2022 года, пишет DW.
В частности, речь идет о средствах выведения спутников на орбиту.
До сих пор такое ограничение со стороны США распространялось на КНР, КНДР, а также страны, оказывающие финансовую поддержку терроризму на государственном уровне, к которым США относят Иран, Судан и Сирию.
В тот же день на сайте "Роскосмоса" появилось сообщение, в котором решение Пентагона было названо "попыткой лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью".
"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - говорится в документе.
Напомним:
- В январе американское космическое агентство (NASA) отложило на неопределенное время визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина который находится под санкциями США за его роль в аннексии Крыма в 2014 году.
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