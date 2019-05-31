У Франківській та Львівській областях борються з підтопленням

8504 перегляди
П'ятниця, 31 травня 2019, 09:01

В Івано-Франківській області 29-30 травня, а у Львівській області 30 травня були інтенсивні опади, через що сталося підтоплення деяких будинків.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 31 травня, в Івано-Франківській області через підняття рівня води в річках в зону підтоплення потрапили 53 житлові будинки, 168 дворогосподарств та 81 присадибна ділянка у 17 населених пунктах.

У Львівській області у м. Ходорів Жидачівського району стався перелив води через дамбу ставка, внаслідок чого підтоплені 2 житлові будинки, 10 дворогосподарств та 50 присадибних ділянок.

 
ДСНС у Львівській області
 
Підтоплена Львівщина

Опади припинились. Рівень води поступово спадає.

На Франківщині рятувальники здійснили вже 180 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуювали 90 осіб (з них 14 дітей) та 10 автомобілів. Через підтоплені ділянки доріг перевезли 586 осіб (з них 63 дитини), відкачали понад 48 919 м куб. води.

 

ДСНС в Івано-Франківській області

Місцеві органи влади вживають заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода стихія Львівщина Івано-Франківська область ДСНС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптики розповіли, яким буде останній день весни 30 травня 2019, 13:45
Наприкінці весни Україну накриють спека і грози 30 травня 2019, 08:36
У четвер Україна розділиться на спекотну та дощову 29 травня 2019, 13:51
Усі новини
Головні новини
Одеську колонію законсервували після бунту
Зеленський звільнив генерала армії Цигикала
США прислали в Україну заміну Йованович
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список
Усі новини
психологія

8 ознак того, що шлюб не триватиме довго

здоров'я

7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

Фото

Містичні світлини звірів