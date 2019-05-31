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Во Франковской и Львовской областях борются с подтоплением

Пятница, 31 мая 2019, 09:01

В Ивано-Франковской области 29-30 мая, а во Львовской области 30 мая были интенсивные осадки, из-за чего произошло подтопление некоторых домов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 31 мая, в Ивано-Франковской области из-за поднятия уровня воды в реках в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах.

Во Львовской области в г.. Ходоров Жидачевского района произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтоплены 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

 
ГСЧС во Львовской области
Подтопление во Львовской области
Подтопление во Львовской области

Осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает.

На Франковщине спасатели осуществили уже 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуировали 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей. Через подтоплены участки дорог перевезли 586 человек (из них 63 ребенка), откачали более 48 919 м куб. воды.

 
ГСЧС в Ивано-Франковской области

Местные органы власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодастихияЛьвовщинаИвано-Франковская областьГСЧС
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