Во Франковской и Львовской областях борются с подтоплением

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Пятница, 31 мая 2019, 09:01

В Ивано-Франковской области 29-30 мая, а во Львовской области 30 мая были интенсивные осадки, из-за чего произошло подтопление некоторых домов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 31 мая, в Ивано-Франковской области из-за поднятия уровня воды в реках в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах.

Во Львовской области в г.. Ходоров Жидачевского района произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтоплены 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

Осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает.

На Франковщине спасатели осуществили уже 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуировали 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей. Через подтоплены участки дорог перевезли 586 человек (из них 63 ребенка), откачали более 48 919 м куб. воды.

 
ГСЧС в Ивано-Франковской области

Местные органы власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды

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Темы: погода стихия Львовщина Ивано-Франковская область ГСЧС


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