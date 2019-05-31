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В аеропорту Одеси знайшли понад 50 "жучків"

П'ятниця, 31 травня 2019, 10:08

Приватна фірма тривалий час вела організоване спостереження і запис інформації щодо діяльності Одеського аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одещини.

За даними правоохоронців, співробітники фірми, які мали забезпечувати програмування та обслуговування техніки, насправді могли "записувати" все внутрішнє службове життя стратегічного об’єкту інфраструктури.

"Фірма організувала тривале спостереження та запис з більш ніж понад 50 пристроїв інформації щодо службових, господарських питань діяльності об’єкту, будівництва нової злітної смуги", - йдеться у повідомленні.

 
фото прокуратури Одеської області

Зазначається, що серед них можливість несанкціонованого доступу до камер спостереження у робочих кабінетах прикордонників, митній зоні, функціонування каси, бухгалтерії, приміщень для особистого догляду, кабінетів співробітників міжнародного аеропорту.

 
фото прокуратури Одеської області

Повідомляється, що також представники підприємства мали протиправний доступ до камер залу офіційних делегацій, де перебували офіційні представники України та іноземних держав.

У відомстві наголосили, українське законодавство забороняє негласний збір інформації.

Наразі правоохоронці перевіряють дані щодо витоку та торгівлі приватними даними з Одеського аеропорту.

Повідомляється, що були проведені обшуки в адміністративних та службових приміщеннях аеропорту, кабінетах підприємства, помешканнях співробітників цієї фірми.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 359 КК України.

Українська правда
Теми: Одесааеропортпрокуратурапрослуховування
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