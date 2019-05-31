В аэропорту Одессы нашли 50 "жучков"

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Пятница, 31 мая 2019, 10:08

Частная фирма длительное время вела организованное наблюдение и запись информации о деятельности Одесского аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным правоохранителей, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживания техники, на самом деле могли "записывать" все внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

"Фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы", - говорится в сообщении.

 
фото прокуратуры Одесской области

Отмечается, что среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Сообщается, что также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

 
фото прокуратуры Одесской области

В ведомстве отметили, что украинское законодательство запрещает негласный сбор информации.

Сейчас правоохранители проверяют данные об утечке и торговли частными данными с Одесского аэропорта.

Сообщается, что были проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 359 УК Украины.

Украинская правда

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Темы: Одесса аэропорт прокуратура прослушка


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