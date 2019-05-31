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Гордон очолив передвиборчий штаб однієї з партій

П'ятниця, 31 травня 2019, 10:47
Гордон очолив передвиборчий штаб однієї з партій

Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Про це Смешко повідомив у Facebook.

За його словами, партія "Сила і Честь" впевнено продовжує процес партійної розбудови та об’єднання у своїх лавах професіоналів.

"Повідомляю також, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч – Дмитро Гордон", - заявив політик.

Він зазначив, що Гордон не буде балотуватися до Верховної Ради і відразу після виборів планує повернутись до журналістської діяльності.

Нагадаємо:

  • За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", за партію "Сила та честь" Ігоря Смешка готові проголосувати 5,1% респондентів, які визначилися з вибором і готові йти на вибори.
  • Ігор Смешко набрав у першому турі президентських виборів  6,04% голосів.
  • Під час президентських виборів Дмитро Гордон агітував голосувати за Смешка.

Українська правда

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Теми: вибориВерховна Рада
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