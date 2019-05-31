Гордон очолив передвиборчий штаб однієї з партій

Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Про це Смешко повідомив у Facebook.

За його словами, партія "Сила і Честь" впевнено продовжує процес партійної розбудови та об’єднання у своїх лавах професіоналів.

"Повідомляю також, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч – Дмитро Гордон", - заявив політик.

Він зазначив, що Гордон не буде балотуватися до Верховної Ради і відразу після виборів планує повернутись до журналістської діяльності.

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