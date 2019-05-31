Гордон возглавил предвыборный штаб одной из партий

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Пятница, 31 мая 2019, 10:47

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом Смешко сообщил в Facebook.

По его словам, партия "Сила и Честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон", - заявил политик.

Он отметил, что Гордон не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после выборов планирует вернуться к журналистской деятельности.

Напомним

  • По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", за партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы проголосовать 5,1% респондентов, определившихся с выбором и готовых идти на выборы.
  • Игорь Смешко набрал в первом туре президентских выборов 6,04% голосов.
  • Во время президентских выборов Дмитрий Гордон агитировал голосовать за Смешко.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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