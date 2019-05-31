Гордон возглавил предвыборный штаб одной из партий

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом Смешко сообщил в Facebook.

По его словам, партия "Сила и Честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон", - заявил политик.

Он отметил, что Гордон не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после выборов планирует вернуться к журналистской деятельности.

Напомним