Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гордон возглавил предвыборный штаб одной из партий

Пятница, 31 мая 2019, 10:47
Гордон возглавил предвыборный штаб одной из партий

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом Смешко сообщил в Facebook.

По его словам, партия "Сила и Честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон", - заявил политик.

Он отметил, что Гордон не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после выборов планирует вернуться к журналистской деятельности.

Напомним

  • По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", за партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы проголосовать 5,1% респондентов, определившихся с выбором и готовых идти на выборы.
  • Игорь Смешко набрал в первом туре президентских выборов 6,04% голосов.
  • Во время президентских выборов Дмитрий Гордон агитировал голосовать за Смешко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: