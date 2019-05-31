Стало відомо, хто головний донор "Опозиційної платформи – За життя"

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П'ятниця, 31 травня 2019, 11:38

Найбільшим донором "Опозиційної платформи – За життя" став голова політради цієї партії Віктор Медведчук.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" з посиланням на фінансовий звіт партії.

Відзначається, що у першому кварталі "Опозиційна платформа – За життя" отримала  768,5 тисячі гривень внесків від фізичних осіб, з них 701,6 тисячі гривень перерахував Медведчук. 

 

"Чесно" нагадує, що офіційно Віктор Медведчук бізнесом в Україні не володіє. За даними аналітичного порталу YouControl, власницею інвестиційних компаній "Укркапітал", "Терра-інвест", "Спорт-тур", "Форпостінвест", які ще у 2016 році формально належали Медведчуку, наразі є його дружина Оксана Марченко.

Сукупний розмір статутного капіталу цих підприємств становить понад 3 мільярди гривень.

За даними програми "Схеми", на Оксану Марченко оформлена також фірма в Росії, яка отримала право на розробку одного з найбільших нафтових родовищ у країні.

Сам Медведчук визнав, що хоч бізнес оформлений на його дружину, але фактично він сам його контролює. Мовляв, він не може володіти бізнесом через американські санкції.

Медведчуку також приписують і фактичний контроль двох українських телеканалів – "NewsOne" та "112 канал".

Другим за розміром внесків на користь "Опозиційної платформи – За життя" став керівник ГО "Київська обласна благодійна єврейська громада" Марк Тальянський. Він передав партії 28,9 тисячі гривень.

Очільник осередку партії у Вінниці, спортсмен і бізнесмен Донатас Піскун перерахував партії 14 тисяч гривень, стільки ж пожертвував і директор асоціації "Українсько-ізраїльська торгова палата" Вячеслав Ушкевич.

10 тисяч гривень переказав партії бізнесмен Олег Мажуго.

Відзначається, що у 2018 році "Опозиційна платформа – За життя" отримала від донорів 1,2 мільйона гривень, а в 2017 році – лише 0,5 мільйона.

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Теми: Медведчук Рабінович


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