Стало известно, кто главный донор "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Крупнейшим донором "Оппозиционной платформы – За жизнь" стал глава политсовета этой партии Виктор Медведчук.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" со ссылкой на финансовый отчет партии.

Отмечается, что в первом квартале "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила 768,5 тысячи гривен взносов от физических лиц, из них 701,6 тысячи гривен перечислил Медведчук.

"Честно" напоминает, что официально Виктор Медведчук бизнесом в Украине не владеет. По данным аналитического портала YouControl, владелицей инвестиционных компаний "Укркапитал", "Терра-Инвест", "Спорт-тур", "Форпостинвест", которые еще в 2016 году формально принадлежали Медведчуку, сейчас является его жена Оксана Марченко.

Совокупный размер уставного капитала этих предприятий составляет более 3 миллиардов гривен.

По данным программы "Схемы", на Оксану Марченко оформлена также фирма в России, которая получила право на разработку одного из крупнейших нефтяных месторождений в стране.

Сам Медведчук признал, что, хотя бизнес оформлен на его жену, но фактически он сам его контролирует. Мол, он не может владеть бизнесом через американские санкции.

Медведчуку также приписывают и фактический контроль двух украинских телеканалов – "NewsOne" и "112 канал".

Вторым по величине взносов в пользу "Оппозиционной платформы – За жизнь" стал руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский. Он передал партии 28,9 тысячи гривен.

Глава отделения партии в Виннице, спортсмен и бизнесмен Донатас Пискун перечислил партии 14 тысяч гривен, столько же пожертвовал и директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич.

10 тысяч гривен перечислил партии бизнесмен Олег Мажуго.

Отмечается, что в 2018 году "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила от доноров 1,2 миллиона гривен, а в 2017 году – всего 0,5 миллиона.