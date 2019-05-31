Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, кто главный донор "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Пятница, 31 мая 2019, 11:38

Крупнейшим донором "Оппозиционной платформы – За жизнь" стал глава политсовета этой партии Виктор Медведчук.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" со ссылкой на финансовый отчет партии.

Отмечается, что в первом квартале "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила 768,5 тысячи гривен взносов от физических лиц, из них 701,6 тысячи гривен перечислил Медведчук. 

 

"Честно" напоминает, что официально Виктор Медведчук бизнесом в Украине не владеет. По данным аналитического портала YouControl, владелицей инвестиционных компаний "Укркапитал", "Терра-Инвест", "Спорт-тур", "Форпостинвест", которые еще в 2016 году формально принадлежали Медведчуку, сейчас является его жена Оксана Марченко.

Совокупный размер уставного капитала этих предприятий составляет более 3 миллиардов гривен.

По данным программы "Схемы", на Оксану Марченко оформлена также фирма в России, которая получила право на разработку одного из крупнейших нефтяных месторождений в стране.

Сам Медведчук признал, что, хотя бизнес оформлен на его жену, но фактически он сам его контролирует. Мол, он не может владеть бизнесом через американские санкции.

Медведчуку также приписывают и фактический контроль двух украинских телеканалов – "NewsOne" и "112 канал".

Вторым по величине взносов в пользу "Оппозиционной платформы – За жизнь" стал руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский. Он передал партии 28,9 тысячи гривен.

Глава отделения партии в Виннице, спортсмен и бизнесмен Донатас Пискун перечислил партии 14 тысяч гривен, столько же пожертвовал и директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич.

10 тысяч гривен перечислил партии бизнесмен Олег Мажуго.

Отмечается, что в 2018 году "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила от доноров 1,2 миллиона гривен, а в 2017 году – всего 0,5 миллиона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукРабинович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: