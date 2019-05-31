У Києві автомобіль збив лося

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П'ятниця, 31 травня 2019, 12:05

У Києві вранці 31 травня на Південному мосту мікроавтобус Mercedes збив лося.

Лось помер, повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook

"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes було збито лося. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні, до якого долучено відео (18+).

Відзначимо, що в Україні тварини не часто виходять на дороги, але ДТП трапляються.

У скандинавських країнах для попередження загибелі великих тварин на дорогах встановлено сітки, а в місцях міграції тварин – попереджувальні знаки.

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Теми: ДТП Київ


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