У Києві автомобіль збив лося

У Києві вранці 31 травня на Південному мосту мікроавтобус Mercedes збив лося.

Лось помер, повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook

"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes було збито лося. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні, до якого долучено відео (18+).

Відзначимо, що в Україні тварини не часто виходять на дороги, але ДТП трапляються.

У скандинавських країнах для попередження загибелі великих тварин на дорогах встановлено сітки, а в місцях міграції тварин – попереджувальні знаки.