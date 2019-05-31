У Києві автомобіль збив лося
У Києві вранці 31 травня на Південному мосту мікроавтобус Mercedes збив лося.
Лось помер, повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook
"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes було збито лося. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні, до якого долучено відео (18+).
Відзначимо, що в Україні тварини не часто виходять на дороги, але ДТП трапляються.
У скандинавських країнах для попередження загибелі великих тварин на дорогах встановлено сітки, а в місцях міграції тварин – попереджувальні знаки.
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