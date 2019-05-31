В Киеве автомобиль сбил лося

В Киеве утром 31 мая на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося.

Лось умер, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook

"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении, к которому приложено видео (18+).

Отметим, что в Украине животные не часто выходят на дороги, но ДТП бывают.

В скандинавских странах для упреждения гибели крупных животных на дорогах установлены сетки, а в местах миграции животных – предупредительные знаки.