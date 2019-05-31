В Киеве автомобиль сбил лося
3806 просмотров
Пятница, 31 мая 2019, 12:05
В Киеве утром 31 мая на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося.
Лось умер, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook
"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении, к которому приложено видео (18+).
Отметим, что в Украине животные не часто выходят на дороги, но ДТП бывают.
В скандинавских странах для упреждения гибели крупных животных на дорогах установлены сетки, а в местах миграции животных – предупредительные знаки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua